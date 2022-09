ELEZIONI2022 L'appello ai candidati del Pd di Enrico Letta fa infuriare il centrodestra A Modena si candida per Sinistra Italiana Aboubakar Soumahoro, sindacalista e attivista che si è sempre battuto per i diritti dei lavoratori sfruttati

E' Giorgia Meloni la politica più presente per citazioni e per numero di utenti raggiunti sui social. Matteo Salvini è in leggero vantaggio rispetto a Enrico Letta, più staccati gli altri leader, secondo un monitoraggio Telpress Italia. Tra le parole più ricorrenti del popolo social ci sono Covid, vaccino, ma anche energia e caro bollette. Lo sa bene Luigi Di Maio, che rilancia la sua proposta. Enrico Letta continua a lanciare il suo “allarme per la democrazia”: un 4% a Calenda o a Conte tolto al Pd, dice nell'appello ai suoi candidati, consentirebbe alla destra di superare il 70%. Fratelli d'Italia, con Fabio Rampelli, gli replica “Siete senza vergogna”, ed anche per Salvini “Letta vive su Marte, il popolo è sovrano e le uniche emergenze sono disoccupazione, freddo e fame”. Mentre la coalizione di centrodestra inizia già a parlare di cosa accadrà dopo il 25 settembre, perché ormai quasi certa della vittoria finale, la sinistra ci prova, presentando personaggi nuovi, che hanno deciso di candidarsi appositamente per queste elezioni. Dal parco di colle Oppio, il sindacalista e attivista ivoriano, naturalizzato italiano, Aboubakar Soumahoro, si presenta alla stampa, è candidato all'uninominale di Modena.

Nel video l'intervista a Luigi Di Maio, Impegno Civico; l'intervento di Enrico Letta, segretario Partito Democratico, e l'intervista a Aboubakar Soumahoro, candidato Sinistra Italiana Verdi

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: