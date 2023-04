PASQUA L'appello alla pace di Papa Francesco "La comunità internazionale si adoperi per porre fine a guerra". Preoccupato anche per gli attacchi in Terra Santa

L'appello alla pace di Papa Francesco.

Nuovo appello del Papa per la pace in Ucraina. "Aiuta l'amato popolo ucraino - ha pregato Francesco nell'Urbi et Orbi - nel cammino verso la pace, ed effondi la luce pasquale sul popolo russo. Conforta i feriti e quanti hanno perso i propri cari a causa della guerra e fa che i prigionieri possano tornare sani e salvi alle loro famiglie. Apri i cuori dell'intera comunità internazionale perché si adoperi a porre fine a questa guerra e a tutti i conflitti che insanguinano il mondo". Poi continua: "In questo giorno ti affidiamo, Signore, la città di Gerusalemme, prima testimone della tua risurrezione. Manifesto viva preoccupazione per gli attacchi di questi ultimi giorni che minacciano l'auspicato clima di fiducia e di rispetto reciproco, necessario per riprendere il dialogo tra Israeliani e Palestinesi, così che la pace regni nella Città Santa e in tutta la regione".

Questo, un passaggio del messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Papa Francesco per la Pasqua: "Di fronte al protrarsi della brutale aggressione russa all'Ucraina e agli scenari di crisi che travagliano diverse aree del mondo i Suoi reiterati appelli alla concordia tra i popoli richiamano tutti - a cominciare da quanti hanno responsabilità di governo - alle esigenze di quel vincolo di fratellanza che ci predispone al dialogo e alla comprensione reciproca".

