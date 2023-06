"RIMINI PER LA PACE" L'appello di Andrea Riccardi: "Opporsi all'indifferenza. Investire di più sulla diplomazia" Lectio magistralis del fondatore della Comunità di Sant’Egidio, storico ed ex Ministro, promossa dal Comune e dall’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, con l'adesione anche della Rete della Pace di Rimini

“Puntare sulla cultura e sull’informazione per perseguire un disegno di pace e di solidarietà che dal locale possa diventare globale". Da poco in visita nell’"Ucraina ferita", Andrea Riccardi porta a Rimini la sua testimonianza. Ha toccato con mano la resistenza di un popolo, che però fatica ad imporsi sulla scena mondiale rispetto alla resistenza bellica, ben più amplificata. Per il fondatore della Comunità di Sant'Egidio, la chiave è opporsi all’indifferenza, prendere le distanze dalla paura, “abbiamo paura perché siamo più soli” - evidenzia - e far sì che avvenga il passaggio, fondamentale, dall’io al noi. Esorta Italia ed Europa a cercare la pace con maggiore convinzione, anche Jamil Sadegholvaad. "Investire di più sulla diplomazia", l'appello corale.

"La paura del futuro non può essere la cifra di questo tempo – avverte Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna – l’alternativa passa anche dall’impegno per la pace”. E guarda specialmente alla condizione delle donne e dei giovani, ancor più a rischio in contesti di crisi e di guerra: di qui l'obbligo morale, che tocca tutti, di farsi garanti di tutele e attenzioni mirate. .

Nel video le interviste a Andrea Riccardi, storico e fondatore Comunità di Sant’Egidio, Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini ed Emma Petitti, presidente Assemblea legislativa Regione Emilia-Romagna.

