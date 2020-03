L'appello di Avvocato di Strada Onlus: "Cessare le denunce ai senza fissa dimora"

L'sos di Avvocati di Strada per i senza fissa dimora. "Purtroppo - scrivono - stiamo assistendo al nascere di situazioni tanto paradossali quanto drammatiche, con denunce nei confronti delle persone senza fissa dimora. È già successo a Milano, Modena, Verona, Siena, Ancona e in tante altre città. La nuova modalità di contestazione, amministrativa anziché penale, non muta la nostra posizione". A livello nazionale Avvocato di Strada si è rivolta al Presidente del Consiglio chiedendo di far cessare l’irrogazione di sanzioni alle persone senza dimora per il solo fatto di trovarsi “fuori casa” senza motivo e di stanziare somme per consentire ai comuni di fornire un tetto alle persone senza dimora. Come sportello di Rimini è stato poi chiesto il prolungare delle strutture utilizzate per il ricovero dei senza dimora e di velocizzare le procedure per iscrivere queste persone nelle liste anagrafiche in modo da poterle anche monitorare dal punto di vista sanitario.