PAROLE DI PACE L'appello per la pace dell'Emilia-Romagna: “Il dialogo unica arma contro la guerra” Al convegno con i cardinali Zuppi e Pizzaballa, istituzioni e Chiesa invocano diplomazia e compromesso in un mondo segnato da oltre 130 conflitti.

In un mondo segnato da almeno 130 conflitti, l'assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna lancia un messaggio di pace e dialogo tra i popoli, auspicando l'abbandono delle armi a favore della diplomazia. Durante il convegno "Per continuare a parlare di pace", a cui hanno partecipato i cardinali Matteo Zuppi e Pier Battista Pizzaballa, è stata ribadita la centralità del dialogo come strumento per superare le divisioni ideologiche e costruire una pace duratura.

Pizzaballa, in collegamento dalla Palestina, critica la risposta insufficiente della comunità internazionale che non permette alla Russia di fare in Ucraina quello che permette a Israele di fare in Palestina. Il dialogo, ribadisce Cardinale Zuppi, è l'unica arma contro la guerra.

"Dobbiamo spingere tutti quanti, speriamo che anche l'Europa scelga di aiutare più che può la composizione, il dialogo per mettere fine a questa tragedia che vuol dire ogni giorno che passa persone che non tornano a casa e sofferenze che durano tutta la vita. Perché la guerra non finisce con l'accordo di pace ma dura tutta la vita", afferma Zuppi

La pace è il motore dell'Emilia Romagna, afferma il Presidente dell'Assemblea Legislativa Maurizio Fabbri, ricordando il sacrificio della resistenza: "Tenere ancora alto e vivo il tema della pace e farlo con degli ospiti così autorevoli, con dei relatori così autorevoli per noi è motivo di grande orgoglio. Il titolo è "Per continuare a parlare di pace" perché non dobbiamo mai smettere, non dobbiamo mai essere silenziosi di fronte a quello che sta accadendo nel mondo".

Il Presidente Michele De Pascale sottolinea l'impegno della Regione nelle missioni di pace e nell'accoglienza dei rifugiati. Non è entusiasmo, dice, ma un dovere. "Non ci dobbiamo rassegnare. La pace in questo momento sembra un luogo lontano dal Mediterraneo e dall'Unione Europea. Abbiamo conflitti che ci circondano. Le semplificazioni e le banalizzazioni non ci portano la pace. Non ci porta alla pace la violazione del diritto internazionale. Purtroppo in questo momento non ci porta la pace neanche l'evocazione del diritto internazionale perché chiaramente per arrivare alla pace serve quella capacità di saper difendere valori e principi ma a un certo punto anche di trovare la via possibile, quel compromesso che sia realistico e possibile. Quindi il nostro contributo è quello oggi di dire parole di pace e di professare parole di pace".

