L’Arcangelo d’Oro 2020 va ai Mutoid, a 30 anni dal loro arrivo in Romagna

Sarà la Mutoid Waste Company a ricevere L’Arcangelo d’Oro 2020, il prestigioso riconoscimento che l’Amministrazione comunale attribuisce a cittadini e personalità particolarmente illustri e meritevoli. Fra le motivazioni, il Comune di Santarcangelo ricorda il “il percorso artistico internazionale unico nel suo genere, nato nel Regno Unito degli anni Ottanta e poi diffuso in tutta Europa prima dell’approdo a Santarcangelo, esattamente trent’anni fa” e “ il contributo determinante alla promozione di una cultura del riuso, in grado di testimoniare una profonda e originale attenzione al rispetto dell’ambiente, in largo anticipo sulle sensibilità odierne”, nonché la “relazione sempre vivace e sincera con la comunità locale”.





“Grazie ai Mutoid – dichiara la sindaca Alice Parma -, Santarcangelo ha potuto beneficiare della presenza di un gruppo di artisti di livello internazionale, conoscere e apprezzare uno stile di vita basato sul recupero e il riuso, stringere nuovi legami con persone arrivate da lontano che pure, qui, si sono sentite a casa. Questa scelta ci è sembrata il giusto compimento – conclude la sindaca – per una ricorrenza che al pari di altre non abbiamo potuto celebrare come avremmo voluto quest’anno, ma che andava comunque onorata nel miglior modo possibile”.

Sarà possibile seguire la cerimonia di consegna, prevista per le ore 11 di sabato 19 dicembre, in diretta streaming sui canali social dell’Amministrazione comunale.