CORONAVIRUS L'assessore Donini: "Curva dei contagi molto alta, presto incontro tra governo e Regioni per ulteriori restrizioni" In Italia incremento dei contagi vicino a 20.000, oltre mille in terapia intensiva. In Emilia Romagna età media dei positivi 45 anni

Non c'è solo l'appello di cento scienziati ai presidenti Mattarella e Conte affinché assumano provvedimenti drastici per evitare che la situazione precipiti, ma anche il pressing di alcuni presidenti di Regione, primo fra tutti De Luca in Campania, che vuole chiudere tutto per 30-40 giorni. Anche il Piemonte introduce il suo coprifuoco, da lunedì. Per il presidente degli anestesisti rianimatori il sistema andrà in crisi entro 15 giorni. Positivo al coronavirus, asintomatico, anche il ministro degli Affari Regionali Boccia ora in isolamento fiduciario. I numeri dicono che l'incremento sui casi totali è ormai vicino alle 20mila unità, su 182mila tamponi eseguiti. 16.700 i nuovi positivi. Diminuiscono i morti, 91, ieri erano stati 136, ma le terapie intensive hanno superato le mille unità, 57 più di ieri, e i ricoverati con sintomi sono oltre quota 10mila. In Emilia Romagna, su quasi 16mila tamponi, sono 888 i nuovi positivi, di cui 472 asintomatici. Dieci i decessi. 116 in più i casi a Rimini, 71 con sintomi.

L'assessore alla Salute Donini, nel monitoraggio settimanale, ha parlato di un 5,5% di contagiati sul totale dei tamponi eseguiti. “Il contact tracing è in difficoltà man mano che la curva si alza – ha detto – ed ora l'onda è alta, ci sono criticità, nelle prossime ore altri incontri tra governo e Regioni forse per introdurre ulteriori misure di contenimento”. Intanto a novembre arriverà un milione di kit per i tamponi rapidi, annuncia. L'età media dei contagiati, oggi, è 45 anni, aggiunge Donini, mentre l'età media dei decessi è 88. Un 23% di contagiati riguarda bambini e ragazzi da 0 a 24 anni. 1.444 le persone colpite nell'ambito scolastico, l'85% sono studenti. Il 74% degli alunni contagiati sono dalle scuole medie in su. Nelle Marche 453 nuovi casi, 42 in provincia di Pesaro Urbino, in questa seconda ondata la provincia più colpita è quella di Ascoli Piceno, anche oggi 111.

Nelle ultime 24 ore gli Usa hanno registrato oltre 75mila casi di Covid-19: otto Stati hanno toccato il loro primato giornaliero. Bruxelles e la Vallonia sono le regioni d'Europa più colpite, e il Belgio nel suo insieme ha sfondato il tetto dei 10mila casi al giorno, quasi il 70% in più rispetto alla settimana precedente. Impennata di contagi anche in Svizzera, in un giorno segnalati quasi 6.600 nuovi casi.



