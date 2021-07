CORONAVIRUS L'assessore Donini (Emilia Romagna): "Variante Delta in Regione già al 23%, a breve diverrà predominante" In Ue il 45% degli adulti è vaccinato integralmente. Dal 19 luglio Regno Unito senza più restrizioni

Variante Delta al 23% anche in Emilia Romagna, secondo l'assessore Donini a breve diverrà predominante. Dopo aver firmato un accordo coi sindacati che garantisce 50 milioni di euro per valorizzare il personale sanitario, l'assessore alla Salute Raffaele Donini ha detto che la variante Delta in Regione progredisce in maniera esponenziale. Secondo uno studio israeliano tra l'altro il vaccino Pfizer sarebbe meno efficace contro tale variante, pur proteggendo dai rischi più gravi. Nell'Unione Europea il 45% degli adulti è stato vaccinato integralmente, ma in Italia e in altri 9 Paesi europei la curva dei contagi è già tornata a salire. Nel Regno Unito ogni restrizione sarà abolita dal 19 luglio, e il governo britannico si dice pronto a sfidare la prospettiva di arrivare a 100mila contagi al giorno di Covid alimentati dalla nuova variante Delta. La diffusione di massa dei vaccini, dicono, sarebbe comunque un muro di protezione per limitare il numero di ricoveri e morti.

Nel video l'intervento di Raffaele Donini, assessore alla Salute dell'Emilia Romagna

