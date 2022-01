COVID-19 L'assessore Donini: "Omicron al 70% in Emilia Romagna, contagi triplicati" La Regione in zona gialla da lunedì, quando le farmacie inizieranno a decretare la fine dell'isolamento e delle quarantene. Dal 17 piattaforma di autotesting

L'Emilia Romagna entra in zona gialla da lunedì, ma l'assessore alla Salute Donini annuncia importanti novità che riguardano soprattutto il ruolo delle farmacie. Impennata di casi in questo inizio 2022, dice l'assessore Donini che rivela una incidenza, sui 100mila abitanti, che ormai ha superato quota duemila. Oltrepassata la soglia del 15% di terapie intensive e del 20% di aree mediche l'ingresso in zona gialla è automatico, spiega.

Oggi i nuovi positivi sono 17.119. +104 i ricoveri in area medica. 15 i decessi, +2.031 casi a Rimini. Dunque tantissimi contagi ma percentualmente pochi ricoveri: difficile sostenere, per mancanza di dati certi, se ciò sia dovuto ad una variante Omicron effettivamente più leggera, sia pure altamente contagiosa, in territorio è già al 70%, o alla barriera vaccinale. Per il professor Vittorio Sambri, che dirige l'unità operativa di microbiologia in Ausl Romagna, collegato telefonicamente, è però appurato che il Covid è una malattia diversa in un soggetto vaccinato che in uno non vaccinato.

Tante le novità annunciate dalla Regione: da lunedì saranno le farmacie convenzionate a decretare la fine dell'isolamento dei positivi asintomatici e della quarantena per i contatti stretti. In questi casi i tamponi saranno anche a carico del servizio sanitario. Rientrano nell'accordo anche i test rapidi per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado quando si verifica un caso Covid, su richiesta del medico.

Dal 17 gennaio inoltre arriverà una piattaforma di autotesting: in caso di test antigenico nasale positivo eseguito in autonomia a casa, i risultati si registreranno sul portale, attivando così il periodo di isolamento. La piattaforma è riservata solo a chi ha completato almeno il ciclo primario di vaccinazione.

E a proposito di non vaccinati, gli over 50 che in Emilia Romagna dovranno ottemperare all'obbligo di vaccino sono 212mila: per loro, ha spiegato Donini, sarà un open day continuo, basterà trovare un centro vaccinale aperto e non servirà prenotazione. Da domani infine via alla prenotazione del booster per i 12-15enni che abbiano completato il ciclo da 4 mesi, la somministrazione partirà lunedì.

Nel video gli interventi in videoconferenza dell'assessore alla Salute dell'Emilia Romagna, Raffaele Donini

