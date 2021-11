L'ANDAMENTO EPIDEMIOLOGICO L'assessore Donini: "Siamo in piena quarta ondata ma situazione ospedaliera sotto controllo" Dal 22 novembre si prenota la terza dose. Romagna maglia nera per le vaccinazioni. "In terapia intensiva la quasi totalità non è vaccinato"

Volendo fare un riassunto della situazione, l'assessore alla Salute Raffaele Donini non ha dubbi. Non sono numeri da zona gialla, assicura: terapie intensive occupate al 4,6%, quando la soglia d'allerta è 10%, e al 5,8% di reparti Covid, quando il limite è 15%. Nonostante l'alta incidenza, ormai a 87 ogni 100mila abitanti, e i mille nuovi casi di oggi, anticipa, un anno fa era assai diverso. Chi finisce ricoverato? Un'altra fascia oggi molto colpita è quella dai 6 ai 13 anni, per questo è stato chiesto al governo di inserire nelle terze dosi il personale scolastico e care giver che sono i più esposti a quella fetta di popolazione non vaccinata, come i bambini.

Maglia nera per le vaccinazioni sempre Rimini, e la Romagna in generale, l'85,8% dei vaccinabili ha completato il ciclo, ma è pur sempre un 2% in meno rispetto alla media regionale, che è all'88%. In tutta la Regione sono 563 gli operatori sanitari sospesi perché non si sono voluti vaccinare. Dal 22 novembre partono le prenotazioni per la terza dose ai 40-59enni che abbiano ricevuto la seconda sei mesi fa. Per chi ha fatto Johnson&Johnson ci si prenota indipendentemente dall'età. I canali di prenotazione sono Cupweb, Cuptel, sportelli Cup, Fascicolo sanitario elettronico e inviti tramite sms per determinate categorie. I medici di medicina generale e le farmacie aderenti alla campagna, dove è prevista questa possibilità grazie agli accordi raggiunti, programmeranno le vaccinazioni direttamente con il paziente, in base alla propria organizzazione.

Nel video gli interventi in videoconferenza dell'assessore alla Salute dell'Emilia Romagna Raffaele Donini

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: