DATI CGIA L'associazione artigiani difende le partite Iva: "Solo 1 su 8 evade" In Italia sono 22,8 milioni gli evasori che hanno debiti col fisco, e si concentrano di più nel centro sud

Secondo l'associazione artigiani e piccole imprese di Mestre, in Italia sono poco meno di 23 milioni gli evasori, o meglio, contribuenti con debiti fiscali non ancora riscossi dalle Agenzie, di cui 3,6 milioni rappresentati da persone giuridiche e le restanti 19,2 da persone fisiche. Uno su 8 è partita Iva, sottolinea la Cgia che dunque tende a difendere la categoria. Tra il 2000 e il 2024, aggiunge poi, tasse, contributi, imposte, bollette, multe non riscosse dal fisco italiano o altri enti sono pari a 1.274,5 miliardi di euro. Di questi, dicono poi, il 58% è riconducibile alle regioni del centrosud; il rimanente 42% al nord, dove pure è concentrata la stragrande maggioranza della ricchezza prodotta in Italia. Prendendo come riferimento il dato pro capite, la situazione più critica si verifica nel Lazio, dove i debiti fiscali da riscuotere sono pari a 39.673 euro. Seguono Campania e Lombardia, quest'ultima detiene il record di importi non pagati in senso assoluto.

