POLITICA ITALIA L'Associazione Coscioni lancia "Pma per tutte": fecondazione assistita alle donne, anche single Cappato: "Parlano tanto di denatalità, ma poi mettono solo paletti a chi vuole avere un figlio"

L'Associazione Coscioni lancia “Pma per tutte”, ossia procreazione medicalmente assistita, per tutte le donne, anche single. Una campagna lanciata da Roma per chiedere la cancellazione di un divieto discriminatorio, dice l'associazione Coscioni, che intende così garantire l'accesso alla fecondazione assistita a tutte le persone, indipendentemente dal loro stato civile. Da oltre vent'anni l'associazione si impegna nella lotta contro i divieti definiti irragionevoli imposti dalla legge 40 del 2004 sulla pma. Poi c'è la lotta per il fine vita, tornata alla ribalta dopo che la Regione Toscana ha approvato la legge sul suicidio assistito. Cappato lancia la mobilitazione in tutta Italia per chiedere alle Regioni di discutere subito la legge: dall'1 al 13 aprile, con il 5 giornata clou.

Nel video l'intervista a Marco Cappato, tesoriere Associazione Luca Coscioni

