ALLUVIONE L'attacco del governo all'Emilia-Romagna: "È fra le Regioni che hanno consumato più suolo" Il ministro Musumeci dice di voler evitare ogni polemica, ma poi chiede conto dei soldi spesi. Schlein (Pd): "E' sciacallaggio politico"

Tocca al ministro per la protezione civile Nello Musumeci e al vice ministro dei Trasporti Galeazzo Bignami parlare delle nuove calamità in Emilia-Romagna: il primo assicura di voler collaborare con la Regione e di voler evitare ogni polemica perché, spiega, “ai cittadini poco interessano quando hanno l'acqua in casa”, poi però l'attacco arriva, eccome. Inevitabile parlare dei soldi stanziati e di quelli spesi, negli ultimi dieci anni, premette.

Anche il vice ministro Bignami riprende quanto detto da Fratelli d'Italia in un'altra conferenza stampa: “Su 94 milioni assegnati con una prima ordinanza – dice – la Regione ne ha spesi 49; con una seconda da 33,5 ne ha spesi zero. Zero anche di altri 103 milioni stanziati”.

La Regione contesta questa ricostruzione, secondo la presidente Priolo “è fatta dimenticando che noi stessi stiamo continuando a gestire tantissimi cantieri, e dimenticando anche che il governo ha scelto di gestire l'emergenza tramite un proprio commissario, il generale Figliuolo”. Priolo invita anzi il generale a dissociarsi dalle parole del ministro Musumeci, “visto che ritiene – ha ricordato – che stiamo facendo gli interventi in modo corretto”.

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein accusa il governo di “sciacallaggio politico”. I toni così accesi sono sicuramente dovuti alla campagna elettorale per la prossima gestione dell'Emilia-Romagna, con le elezioni per scegliere il successore di Bonaccini, il 17 e 18 novembre.

Nel video gli interventi di Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile, e di Elly Schlein, segretaria Partito Democratico

