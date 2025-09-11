POLITICA ITALIA L'attacco del Movimento 5 Stelle a Tajani: "Influencer prezzolato da Israele" L'ira del ministro degli Esteri: "Inaccettabile, il Movimento prenda subito le distanze"

In Senato l'informativa sulla politica estera del ministro degli Esteri Tajani finisce tra urla e polemiche, il vice presidente del Consiglio annuncia di essere disponibile a valutare le proposte europee di sanzioni a Israele, ma riceve aspre critiche dalla senatrice 5Stelle Maiorino. Un'accusa che Tajani definisce inaccettabile, “prezzolato vuol dire corrotto”, ha detto, palesemente adirato, augurandosi che il M5S prenda ufficialmente le distanze dalle parole della sua rappresentante.

E mentre il Consiglio dei ministri approva la riforma dei commercialisti, in mattinata la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il suo vice Matteo Salvini, è intervenuta al Coast Guard Global Summit, con la partecipazione dei rappresentanti delle organizzazioni di Guardia Costiera di tutto il mondo. Salvini ha annunciato che, nell'arco degli anni, intende portare a 15mila le unità del corpo, oggi a 10.800, per tutelare la qualità della vita, della sicurezza in mare, la pulizia degli oceani e le frontiere. La presidente Meloni ha ricordato di voler combattere il traffico di migranti con ogni mezzo.

Nel video l'intervento di Alessandra Maiorino, senatrice Movimento 5 Stelle, l'intervista a Antonio Tajani, ministro degli Esteri, e l'intervento di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: