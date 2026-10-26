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L'attacco di Matteo Salvini alla stampa: "Giornalisti servi"

Al congresso federale dove è stato riconfermato segretario li tiene al piano di sotto per evitare contatti coi delegati

di Francesca Biliotti
26 ott 2026
Matteo SalviniMatteo Salvini
Matteo Salvini

Matteo Salvini resta saldo al timone della Lega, 465 i voti per lui, 146 per lo sfidante Massimo Garavaglia, che si è detto comunque soddisfatto del risultato, “siamo al 25% e non è poco, considerando che non ho un'organizzazione”, ha commentato. Non cambia il segretario, cambia però il simbolo, via il nome di Salvini, del leader, in base alle indicazioni della nuova legge elettorale, ed ecco “Lega Italia federale”, con la sagoma di Alberto da Giussano che comunque resta. Il leader confermato ha annunciato che martedì nel Consiglio dei ministri arriverà la legge di bilancio, “e non sarà facile – è stata la sua previsione – trovare i miliardi che servono per fare tutto quello che vogliamo fare, in un momento economico molto complicato”. Ha però messo paletti ben precisi per quanto riguarda i soldi e le armi da mandare a Kiev: adesso si cambia, ha annunciato. “Abbiamo mandato 90 miliardi in 4 anni, e non so quanti pacchetti di armi, è ancora questa la via migliore per la pace?” si è chiesto. Non ha poi lesinato attacchi alla stampa, alla quale è stato anche negato l'accesso alla sala, e lo rivendica. L'Associazione Stampa Parlamentare è intervenuta per esprimere sconcerto per le “parole gravemente ingiuriose” del vice presidente del Consiglio, ricordando che i giornalisti svolgono un essenziale servizio pubblico, peraltro sempre più nel mondo e in Italia messo in discussione.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, vice presidente del Consiglio




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