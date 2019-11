L'attivista Joshua Wong in parlamento: è scontro tra Italia e Cina

Scontro tra Italia e Cina sulla partecipazione in videoconferenza di Joshua Wong, leader dei ribelli di Hong Kong, ad eventi promossi da parlamentari italiani, in particolare Radicali e di Fdi. Il portavoce dell'ambasciata di Pechino a Roma, in un tweet, definisce 'irresponsabile' il comportamento degli esponenti politici che lo hanno invitato.





"Joshua Wong ha distorto la realtà, legittimato la #violenza e chiesto l'ingerenza di forze straniere negli affari di #HK" ha detto il portavoce dell'Ambasciata Cinese. "I politici italiani che hanno fatto la videoconferenza con lui hanno tenuto un comportamento irresponsabile." — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) November 29, 2019

Durissima la reazione della Farnesina che parla di 'indebita ingerenza nella dialettica politica e parlamentare italiana' e di parole 'totalmente irrispettose della sovranità del Parlamento italiano'. Un tweet 'irrispettoso', afferma il presidente della Camera Fico.

"Sempre ottimi rapporti con il governo cinese, allo stesso tempo in Parlamento ci sono tante attività che si svolgono ogni giorno ed è giusto rispettarle", ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Venosa, aggiungendo: "I nostri legami commerciali non possono assolutamente mettere in discussione il rispetto delle nostre istituzioni, del nostro parlamento e del nostro governo".