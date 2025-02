MONTECITORIO L'Aula della Camera respinge mozione sfiducia a Santanché Nel corso del dibattito la ministra del Turismo aveva aperto all'ipotesi di dimissioni

L'Aula della Camera respinge mozione sfiducia a Santanché.

L'Aula della Camera ha respinto la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni alla ministra Daniela Santanché. I voti contrari sono stati 206, i si 134 e 1 astenuto. Nel corso del dibattito la ministra del Turismo Santanchè aveva aperto all'ipotesi di dimissioni. 'Farò una riflessione per valutarle' in occasione della prossima udienza a Milano per l'accusa di truffa all'Inps. 'La farò da sola, senza pressioni, costrizioni o paventati ricatti. Guidata solo dal rispetto del mio premier, del governo, della maggioranza ma soprattutto per l'amore per il mio partito dove certo io non vorrò mai diventare un problema', dice.

Duro l'intervento contro le opposizioni: 'Voi combattete la ricchezza. Io sono il male assoluto: quella del tacco 12, del Twinga e del Billionaire. La vostra persecuzione non finirà'. 'Difende le sue borsette, ma non gli italiani dalle bollette. Meloni campionessa di fuga dall'Aule', dice la leader del Pd Schlein. Conte: 'Non odiamo la ricchezza, ma la disonestà'. Voto in serata.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: