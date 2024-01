POLITICA ITALIA L'autonomia differenziata approda in Senato, ma i sindaci sono in protesta Temono che farà aumentare le già enormi differenze tra nord e sud, specie nella sanità

Arriva in prima lettura a Palazzo Madama la riforma dell'autonomia differenziata, storica bandiera della Lega, che punta a riformare il Titolo V della Costituzione e infatti si affida al ministro Calderoli per portarla a casa. I sindaci però sono in protesta, il regionalismo esasperato, dicono, rischia di ampliare le distanze tra nord e sud, anche e soprattutto su settori cruciali come la sanità. Sulle candidature alle prossime elezioni, nonostante i distinguo, c'è invece chi mostra ottimismo.

Nel video le interviste a Giuseppe Provenzano, deputato Partito Democratico; Massimiliano Romeo, capogruppo senatori Lega; Benedetto Della Vedova, deputato +Europa; Maurizio Gasparri, capogruppo senatori Forza Italia

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: