L'autopsia sull'ambulante ucciso a Civitanova, lo stesso giorno altra aggressione.

La Città di San Severino Marche (Macerata) ha aperto una raccolta fondi per dare un aiuto alla famiglia di Alika, l'ambulante 39enne ucciso per strada a Civitanova Marche venerdì scorso dopo essere stato pestato a morte da un passante cui aveva chiesto l'elemosina". La cause della morte di Akila Ogorchukwu sarebbero compatibili con lo schiacciamento del corpo, da cui sarebbe probabilmente scaturito anche un soffocamento. E' quanto trapela dai primi dati dell'autopsia, effettuata oggi, sul corpo dell'ambulante nigeriano, ucciso venerdì scorso a Civitanova Marche da Filippo Ferlazzo. Non è ancora chiaro se lo schiacciamento abbia causato traumi di organi vitali decisivi per il decesso.

La sera di venerdì 29 luglio, poche ore dopo il pestaggio in strada in cui è morto l'ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, ancora una scena simile nelle strade di Civitanova Marche, con un uomo picchiato e poi schiacciato a terra da un altro uomo (inizialmente sono 2), mentre altre persone assistono senza intervenire. Un episodio dai contorni ancora da chiarire, documentato in un video nel quale, alla fine, l'uomo schiacciato a terra viene lasciato libero, si alza da solo e si allontana.

