POLITICA ITALIA L'avvocata Bongiorno attacca Open Arms: "Ha preferito bighellonare anziché portare i migranti in Spagna" Lega mobilitata a Palermo per il giorno delle arringhe difensive al processo nel quale Matteo Salvini è imputato

Mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Giordania, dove ha incontrato il re Abdullah II, prima tappa della missione in Medio Oriente, che in giornata proseguirà in Libano, dove vedrà il primo ministro Najib Mikati e poi il presidente dell'Assemblea nazionale.

È una giornata importante anche per il suo vice Matteo Salvini, al processo Open Arms dove è imputato per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. La Lega è scesa in piazza a Palermo in occasione dell'arringa dell'avvocata Giulia Bongiorno, che difende Salvini, e che in Aula ha sostenuto come Open Arms avesse avuto “innumerevoli possibilità di far sbarcare i migranti soccorsi, ma si è rifiutata e ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera, la Spagna”.

La pm del processo, Giorgia Righi, che ha chiesto 6 anni per Salvini, si è vista assegnare la scorta dopo la valanga di insulti e minacce ricevuti. Oggi giornata di sciopero e manifestazione a Roma dei metalmeccanici, che si mobilitano per difendere l'occupazione e rilanciare il futuro dell'industria dell'auto in Italia, con Maurizio Landini, leader Cgil, che chiede al governo di convocare Stellantis e le aziende. In piazza anche l'opposizione, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte.

Nel video l'intervista a Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

