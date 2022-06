FONDI EUROPEI L'Emilia-Romagna e la Banca europea finanziano la riqualificazione alberghiera Premi più consistenti a chi promuove progetti ecosostenibili

La Regione Emilia-Romagna mette a disposizione fondi per la riqualificazione delle proprie strutture alberghiere. Contributi a sostegno delle imprese alberghiere per ottenere strutture confortevoli, funzionali ed anche ecosostenibili, grazie alla Banca europea degli investimenti e alla stessa Emilia-Romagna. Dopo la pandemia, che ha portato alla chiusura di quasi 2.300 alberghi in tutta Italia, ha sottolineato il presidente di Assohotel Fabrizio Albertini, i segnali di ripresa si vedono. “L'importante è non fermarsi, è questo il messaggio che vogliamo dare”, ha aggiunto Corsini. I contributi regionali possono arrivare fino al 90% o all'80% dei progetti, purché gli investimenti concorrano alla lotta al cambiamento climatico. Entro giugno il bando e l'avvio delle istruttorie per la concessione dei mutui, ed entro settembre la sottoscrizione dei contratti.

Nel video l'intervista a Andrea Corsini, assessore regionale Turismo e Commercio

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: