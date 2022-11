L'Emilia Romagna prepara una legge per attrarre i talenti

Prima Regione d'Italia a varare un apposito provvedimento normativo, si spera all'inizio del 2023, l'Emilia Romagna vuole attrarre e trattenere i giovani talenti. Intanto con incentivi alle imprese, spiega il presidente Bonaccini, 2 milioni di euro per le nuove assunzioni, ma anche oltre 100 milioni per borse di studio universitarie in denaro.

Siamo una terra che già attrae, continua, nel 2019 Emilia Romagna e Lombardia erano le uniche Regioni ad accogliere più giovani che le sceglievano come mete lavorative, ma si può fare di più e meglio. L'obiettivo è attrarre anche chi presenta start up, progetti innovativi, e sarà creato un osservatorio per meglio interpretare le dinamiche che si muoveranno.



Nel video le interviste a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna, e a Vincenzo Colla, assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro