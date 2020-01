L'Emilia-Romagna resta con Bonaccini, la Calabria al centro-destra

Emilia-Romagna al centrosinistra, Calabria al centrodestra: questo il risultato delle elezioni regionali, che vedono il Pd Bonaccini superare la leghista Borgonzoni e la forzista Santelli trionfare sull'imprenditore Callipo. Crollo di M5s in entrambe le regioni. Affluenza record in Emilia-Romagna, al 67,7%; stabile in Reggio Calabria, al 44,3%.

Secondo gli ultimi dati del Ministero degli Interni, Bonaccini si attesta al 51,4%, la Borgonzoni al 43,7%. I dati sono pressoché consolidati. Supera, di poco, lo sbarramento Simone Benini del Movimento 5 Stelle (3,46%). Il Pd è il primo partito in Regione col 34,6%, seconda la Lega che sfiora il 32%. "L'arroganza non paga mai", ha commentato il governatore riconfermato. E ha risposto al mantra della campagna elettorale leghista sull'Emilia-Romagna da 'liberare'. "Noi - ha detto Bonaccini - eravamo già stati liberati 75 anni fa". A livello nazione esulta Zingaretti secondo cui "si sta tornando a un sistema bipolare". Dalla Lega Salvini rivendica: "Siamo per la prima volta determinanti al Sud" e "per la prima volta in Emilia Romagna, dopo 70 anni, c'è stata partita".

Il Pd conquista così, in consiglio regionale, 22 seggi. La maggioranza sarà composta anche da due consiglieri di Emilia-Romagna Coraggiosa, tre della lista di Stefano Bonaccini presidente, e uno dei Verdi, che tornano così in consiglio regionale. L'opposizione comprende 14 seggi per la Lega, a cui si aggiunge quello spettante a Lucia Borgonzoni, Fdi (3 seggi), Fi (1 seggio), lista Borgonzoni Presidente (1 seggio) e M5s (2 seggi).

Partita che invece non c'è stata in Calabria dove la candidata del centro-destra Jole Santelli si staglia 25 punti percentuali sopra Filippo Callipo: 55,8% contro 30,1%. Terzo partito è il Movimento 5 stelle con Francesco Aiello (7,42%). La lista civica di Carlo Tansi è infine al 6,5%.