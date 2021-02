L'Emilia Romagna supera le 10mila vittime per Covid-19 da inizio pandemia

La Conferenza delle Regioni chiederà “di prorogare il decreto che vieta gli spostamenti da una Regione all'altra, anche per la zona gialla”. Lo ha riferito il presidente Stefano Bonaccini, aggiungendo che aspettano di discutere a 360 gradi del nuovo Dpcm, e valutare “possibili graduali riaperture di alcune attività”, tra le quali cinema, palestre e teatri, magari con ingressi contingentati. E' dovuto poi intervenire perfino il ministero della Salute per puntualizzare che sono i comportamenti a determinare il rischio, non certo l'orientamento sessuale delle persone, dopo che sui moduli dell'Asl 5 di La Spezia, per accedere alla vaccinazione, gli omosessuali venivano indicati come “soggetti a rischio”. Avevamo usato moduli vecchi per le donazioni di sangue, si è giustificata l'Asl.





L'Unione Europea dice no alla possibilità, ipotizzata da alcune Regioni italiane tra cui l'Emilia-Romagna, di intavolare trattative parallele con le aziende produttrici per acquistare dosi extra di vaccini, ma sono possibili i contratti per vaccini prodotti da altre aziende. In Italia al via la somministrazione di AstraZeneca, per persone dai 18 ai 55 anni senza patologie, il Viminale invia una circolare ai prefetti per annunciare che si parte con la campagna destinata a forze di polizia e vigili del fuoco, categorie considerate prioritarie nella seconda fase del piano nazionale. Oltre 15mila (15.146) l'incremento sui casi totali (292.533 tamponi), con terapie intensive quasi stabili (2.126, -2), mentre calano di 338 gli altri reparti Covid (18.942). Quasi 400 i decessi (391, 92.729).

Tornano sopra mille (1.345) i nuovi positivi in Emilia Romagna, per una incidenza sugli oltre 27mila tamponi (27.703) del 4,9%. Calo lieve per terapie intensive (178, -5) e ricoverati Covid (1.903, -32), ma i decessi si impennano di nuovo (+71), proprio nel giorno in cui le vittime in Regione superano quota 10mila da inizio pandemia (10.022). 12 i morti in un giorno nel riminese (7 donne – rispettivamente di 76, 78, 81, 2 di 83, 89, 90 anni – e 5 uomini, di 78, 87, 88, 89, 96 anni), dove si contano anche 160 casi in più (90 sintomatici).