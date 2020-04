L’Esercito Italiano in prima linea anche a Rimini

Due elicotteri UH-90 del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega” sono decollati dalla sede di Rimini per effettuare il trasporto e la consegna di dispositivi sanitari di prima necessità. Su richiesta del Dipartimento della Protezione Civile, l'Esercito Italiano ha messo immediatamente a disposizione elicotteri, mezzi e infrastrutture per velocizzare la distribuzione di materiali necessari alla lotta al Covid-19.

Gli equipaggi del 7° Reggimento AVES “Vega”, sono decollati alla volta dell’aeroporto di Roma Urbe dove hanno prelevato il materiale sanitario consegnandolo presso gli aeroporti de l’Aquila e Firenze, in cui i dispositivi di protezione individuale sono stati immediatamente distribuiti ai centri di raccolta regionali di Abruzzo e Toscana.

La missione condotta dagli equipaggi del “Vega” rientra tra i concorsi che la Brigata Aeromobile “Friuli” fornisce sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19 alla popolazione dell’Emilia Romagna e non solo. La Brigata ospita presso il 7° “Vega” di Rimini anche un assetto eliportato di bio-contenimento per il trasporto di pazienti in gravi condizioni.