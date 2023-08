MUSICA L'esibizione dei Piqued Jacks a Riccione

I Piqued Jacks, gruppo vincitore di Una Voce per San Marino 2023 e dunque ha rappresentato San Marino all'Eurovision Song Contest di Liverpool, si sono esibiti a Riccione nella serata di ieri 19 agosto al DJ OnStage con la loro "Like an Animal".

Nel video la loro esibizione

