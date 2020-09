L'estate a Rimini, su spiaggia libera, prosegue fino a metà ottobre

Prosegue a Rimini l'estate sulla spiaggia libera di piazzale Boscovich, l'arenile libero più ampio del litorale cittadino per il quale è stato deciso il prolungamento del servizio di salvataggio e la presenza degli steward nei week end fino a metà ottobre. Nel dettaglio il Comune della città romagnola e la cooperativa Ondanomala hanno raggiunto un accordo per consentire la fruizione della spiaggia libera in piena sicurezza anche terminata la stagione balneare.

Da questo fine settimana e per tutti i week end fino al 14 ottobre saranno garantiti tutti gli abituali servizi della spiaggia libera a partire dalla presenza dei bagnini di salvataggio. Sarà poi presente uno steward a disposizione dei bagnanti per favorire il rispetto delle misure di prevenzione anti-Covid.



