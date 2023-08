MUSICA L'estate dei Piqued Jacks

I Piqued Jacks questa sera del 19 agosto al DJ OnStage di Riccione. Il gruppo vincitore di "Una Voce per San Marino" ha partecipato all’Eurovision Song Contest di Liverpool con la canzone "Like an Animal". Li abbiamo incontrati durante una pausa prova.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: