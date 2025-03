UNIONE EUROPEA L'Eurocamera approva il piano di riarmo: i partiti si dividono Forza Italia e Fratelli d'Italia a favore, Lega contraria; il Partito Democratico si spacca tra astenuti e i favorevoli

L'Eurocamera dice sì al piano ReArm Europe proposto il 4 marzo da Ursula von der Leyen, con 419 sì, 204 contrari e 46 astenuti, e che invita l'Ue ad agire con urgenza per garantire la propria sicurezza, e che le risposte ai rischi esterni siano “simili a quelle in tempo di guerra”. Una decisione non vincolante ma che solleva profonde divisioni anche tra le stesse coalizioni alleate, divisioni che si ripercuotono nelle politiche nazionali.

In Italia a favore Forza Italia e Fratelli d'Italia, Lega contraria, per Matteo Salvini infatti è assurdo indebitarsi per il riarmo, e il suo ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ricorda quanto tempo trascorso a chiedere deroghe al patto di stabilità. In verità, gli hanno fatto notare dall'opposizione, il patto di stabilità viene sospeso per la sola spesa pubblica compiuta nel settore sicurezza e difesa.

In mattinata Giuseppe Conte, M5S, aveva urlato al ministro Tajani. La pensano come lui gli appartenenti ad Alleanza Verdi-Sinistra, che parlano di “sconsiderato piano di riarmo, inconciliabile coi valori della Ue, e che favorirà solo le forze di destra, Trump e Putin che vogliono far saltare la Ue”.

L'eurogruppo di socialisti e democratici ha votato con la von der Leyen ma il Partito Democratico alla fine si è spaccato, con 10 sì e 11 astenuti, e di sicuro non mancheranno ripercussioni per la segreteria di Elly Schlein. Divisioni che si rivedranno in piazza del Popolo, sabato a Roma per la manifestazione promossa da Michele Serra su Repubblica per sostenere l'Europa. Ci sarà l'opposizione ma non tutta: i 5Stelle si sono sfilati, e i partiti che andranno lo faranno ognuno col proprio punto di vista.

Nel video gli interventi alla Camera di Giancarlo Giorgetti, ministro dell'Economia; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Giuseppe Conte, presidente Movimento 5 Stelle

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: