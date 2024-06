POLITICA ITALIA L'Europa apre la procedura contro l'Italia, ma Meloni rivendica ruoli di massimo rango La presidente chiacchiera con Sallusti per i 50 anni de Il Giornale: "G7, rivendico anche di aver fatto mangiare i panzerotti pugliesi"

Mentre la Commissione Europea apre la procedura d'infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia e di altri 6 Paesi dell'Unione, stangata annunciata ma non per questo meno pesante per il bilancio, che avrà bisogno di un aggiustamento annuo di almeno lo 0,5% del Pil, ossia 10, se non 12 miliardi di euro, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in una chiacchierata per i 50 anni de Il Giornale con Alessandro Sallusti, dove i due si danno del tu, rivendica per l'Italia ruoli di massimo rango in Europa per via del recente risultato elettorale. Rivendica anche il G7 in Puglia, lo definisce "uno dei meglio riusciti nella storia", e vuole zittire le polemiche. L'opposizione vuole difendere solo lo status quo senza cambiare nulla, è la spiegazione della presidente alle critiche sulle riforme: ha portato a casa l'autonomia differenziata e la prima lettura del premierato, il cui obiettivo è garantire stabilità ai governi, dice.

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio

