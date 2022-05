RIMINI L'ex Colonia bolognese è stata venduta all'asta

L'ex Colonia bolognese è stata venduta all'asta.

L'ex Colonia bolognese di Rimini, stabile storico nella zona sud a due passi dal confine con Riccione, è stata venduta all’asta giudiziaria. Proposta l'offerta minima: 2 milioni e 625 mila euro. L'immobile, lungo 169 metri e con una struttura accessoria a due piani distaccata, era stato messo all'asta tre anni fa, partendo da un valore di circa 18 milioni di euro. Almeno una decina quelle andate a vuoto. Dietro all’affare – spiega il Resto del Carlino – c'è il Gruppo Bianchi (Gruppo Piazza hotel & residence), proprietario già di tre hotel e una ventina di residence in varie località della Romagna. Ora il compratore avrà 120 giorni per pagare e rogitare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: