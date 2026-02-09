L'ex consulente del ministro Sangiuliano andrà a processo per stalking e lesioni

Si torna a parlare del caso Boccia, poiché il gup di Roma ha rinviato a giudizio l'imprenditrice che il 6 ottobre prossimo dovrà rispondere di stalking e lesioni nei confronti dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Contestati anche i reati di diffamazione e false dichiarazioni nel curriculum in relazione all'organizzazione di alcuni eventi. Nel procedimento sono parti civili Sangiuliano, la moglie e l'ex capo di Gabinetto del dicastero, Francesco Gilioli. Secondo i legali dell'ex ministro questa decisione riabilita Sangiuliano, perché “è un capo di imputazione che riconosce la sottomissione nell'ambito della relazione”. Per la difesa di Boccia è invece “incomprensibile l'accusa di stalking, con la potestà che aveva Sangiuliano di interrompere quando voleva questo rapporto”. “E' stato un anno di profonda sofferenza, ho subito un'onda di violenza inaudita”, è stato il commento dell'ex ministro.

Il decreto aiuti Ucraina entra nel vivo a Montecitorio, ma un pugno di emendamenti al disegno di legge per dire basta all'invio di armi potrebbe mettere in difficoltà la maggioranza, e per assurdo mette d'accordo i nuovi vannacciani, Sasso e Ziello, che si sono distaccati da Lega, e Pozzolo ex di Fratelli d'Italia, con l'opposizione, ossia Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra.

Infine i consiglieri togati del Csm, con l'aggiunta di 3 laici, hanno depositato una richiesta di apertura pratica a tutela dei magistrati della Corte di Cassazione: stigmatizzano il dibattito politico e mediatico che ha descritto l'operato della Cassazione come un golpe giudiziario o quasi, ritengono, un colpo di Stato. Invece il confronto sul referendum, concludono, non può travolgere la giurisdizione e le sue istituzioni, e non deve tradursi in una delegittimazione delle istituzioni di garanzia.







