L'ex ct della Nazionale, Mancini sempre nell'occhio del ciclone: la polemica stavolta arriva da Pesaro

Non si sono ancora sopite le polemiche tra Roberto Mancini e la FIGC che già inizia un'altra disputa: stavolta è dalle Marche che volano gli stracci. “Propongo alla Regione di recedere dal contratto che vede Mancini nostro testimonial turistico e di sostituirlo con Gianmarco Tamberi”, campione anconetano, già testimonial social, fresco fresco di medaglia d'oro ai Mondiali di atletica di Budapest. Così, in una nota, il sindaco di Pesaro, ed esponente del Pd, Matteo Ricci, che rincara anche la dose: “Abbiamo bisogno di messaggi e testimonial positivi e unificanti, non divisivi” - continua Ricci - alla faccia della Patria. Brutta e triste la vicenda di Mancini e la nazionale. Molte scuse, quando in fondo era solo questione di milioni, i tanti che intascherà per andare ad allenare l'Arabia Saudita”. Senza ipocrisia, l'esponente marchigiano del Pd ammette che il calcio funziona così, “ma la nazionale – avverte - non dovrebbe essere trattata come un club. Mancini, che va ringraziato per l'Europeo vinto, ha scelto di arricchirsi ulteriormente dando poca importanza alla sua immagine, che ne esce danneggiata da questa vicenda" – conclude senza mezzi termini il sindaco pesarese, che già pensa alla necessità di una Regione “che salti più in alto” grazie a Gimbo. Irremovibile, al momento, il presidente della Regione, Francesco Acquaroli: “Mancini è e resterà testimonial”.

Solo lo scorso giugno era stato presentato lo spot che vede l'ex ct della Nazionale di calcio italiana, marchigiano di Jesi, come volto della Regione con contratto rinnovato da 600mila euro per il biennio 2023-2025 . Ora, partito per Riad, sta facendo il giro del web un nuovo spot, quello che sancisce l'ufficializzazione online della nuova avventura saudita: lo stesso sorriso, il piglio sicuro, un simbolo dell'italianità nel mondo: basterà “per fare la storia” anche in Arabia?