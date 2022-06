RIMINI LIFE L'ex questura di Rimini diventa parco con asilo e biblioteca

Un quartiere-parco dal nome evocativo, 'Rimini life', per sottolineare la rigenerazione di un vuoto urbano da anni preda del degrado e della microcriminalità. L'ex questura di via Bassi mai entrata in funzione, definita da più parti come "la vergogna" della città, si appresta a essere demolita per fare largo all'intervento urbanistico promosso dalla società Ariminum Sviluppo Immobiliare che di recente ha acquistato l'area per 14 milioni. Il masterplan vede insieme edilizia pubblica e sociale, una biblioteca con spazi per il co-working, un asilo, un polo universitario per 1.500 studenti e uno studentato da 150 posti, oltre a negozi e a un supermercato. Il tutto raccordato da 13 mila metri quadri di verde e piazze. "Vogliamo fare un'attività in cui l'interesse pubblico sia prioritario", ha detto a margine della presentazione del masterplan l'amministratore unico della società Piero Aicardi. Ieri il gruppo ha presentato il progetto all'amministrazione comunale. Nei mesi scorsi il sindaco Jamil Sadegholvaad era stato chiaro: "Niente speculazione". "Siamo pronti ad avviare una concertazione" con il Comune, ha affermato il coordinatore di 'Rimini Life', Marco Da Alto, che si è detto "confidente nella lungimiranza dell'amministrazione". Nello specifico auspica di stipulare con essa un accordo di programma sul progetto, perché così il progetto potrebbe essere realizzato "nel giro di tre anni". Diversamente se si attende che venga redatto dal Comune il Piano urbanistico generale (Pug) "significa attendere sette, otto anni almeno" e questo sarebbe "inaccettabile", ha aggiunto Da Alto.

