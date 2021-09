MIGRANTI L'ex sindaco di Riace Lucano condannato a 13 anni

L'ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è condannato a 13 anni e 2 mesi di reclusione nel processo Xenia al Tribunale di Locri sui presunti illeciti nella gestione dei migranti. La sentenza condanna Lucano a quasi il doppio degli anni di reclusione che erano stati chiesti dal Pm (7 anni e 11 mesi) e a restituire 500mila euro di finanziamenti avuti da Ue e governo. 'Una vicenda inaudita, mi aspettavo l'assoluzione. Macchiato per sempre per colpe che non ho commesso', il commento di Lucano. La politica si divide: il centrosinistra parla di "sentenza abnorme, politica e ingiusta", mentre il centrodestra parla di "reati gravissimi", con Gasparri che polemizza con la fiction tv.

