EMILIA ROMAGNA L'imprenditore Focchi nominato Cavaliere del Lavoro, insieme al piacentino Alberici 'Riconoscimento davvero meritato', scrive Emma Petitti

Due imprenditori emiliano-romagnoli tra i 25 nuovi Cavalieri del Lavoro appena nominati dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Sono Maurizio Focchi, romagnolo, con l'azienda di famiglia specializzata in edilizia ad alto contenuto tecnologico con base nel Riminese e Valter Alberici, piacentino, attivo con la sua Allied International nel settore del metalmeccanico non solo nel Nord Est ma anche in Cina e Stati Uniti.

'Riconoscimento davvero meritato', scrive Emma Petitti. Per la presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, Maurizio Focchi 'non è solo un grande imprenditore che ha proiettato la sua impresa a essere leader del settore a livello internazionale, è anche una persona che profonde massimo impegno nel sociale e nel volontariato. I pilastri fondamentali su cui ha saputo fondare la sua azienda sono la cultura delle relazioni e la qualità del lavoro. Un esempio di buone pratiche che partendo dal nostro territorio ha saputo arrivare a essere riconosciuto a livello internazionale. Il riconoscimento del Capo dello Stato è davvero meritatissimo".



