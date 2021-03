L'impresa di Simone: atleta disabile all'ultramaratona

Quando corre, Simone sta bene con se stesso. Prova emozioni grandi: la gioia, la serenità. Alla passione, ha unito la voglia di farcela, di misurarsi con i propri limiti, nello sport come nella vita. Sempre di corsa, superando ostacoli in una conquista continua: dai 5mila ai 10mila metri, fino alla mezza maratona, poi l'Argento agli Special Olympics di Los Angeles nel 2015. Dopo traguardi importanti, ieri l'impresa storica. Simone Perona, 35 anni, ha tagliato il traguardo della BiUltra 6.24 di Biella, dopo oltre 100 chilometri percorsi in 24 ore, piazzandosi 63esimo su 285 iscritti. Una nuova emozione – nella sua commozione all'arrivo, tutta la gioia e l'orgoglio – vissuta insieme agli amici, ai familiari e a quanti da sempre lo sostengono. Sfida nello sport, sfida nel cambio di passo a livello sociale e culturale: nella vittoria di Simone, c'è anche quella di tanti atleti che aspettano un cammino di inclusione e di opportunità.