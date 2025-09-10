POLITICA ITALIA L'inchiesta giudiziaria di Pesaro irrompe alla Camera dei Deputati I deputati di Fratelli d'Italia chiedono informazioni al ministro dell'Interno

I microfoni “a tagliola”, che letteralmente tagliano il discorso dei deputati quando il tempo a loro disposizione è finito, senza tira e molla col presidente di turno, funzionano. Nessuna parola ulteriore è consentita, e lo sottolinea anche il vice presidente della Camera Mulè nella seduta pomeridiana. Nelle interrogazioni a risposta immediata irrompe l'inchiesta giudiziaria a Pesaro, “Affidopoli”, per la quale l'ex sindaco Matteo Ricci ha ricevuto un avviso di garanzia e poi ascoltato, ora che si candida alla presidenza della Regione Marche. I deputati di Fratelli d'Italia, che sostengono la ricandidatura del collega Francesco Acquaroli, chiedono lumi al ministro dell'Interno circa l'associazione “Un gran bel po'”, sciolta quando Ricci è andato al Parlamento europeo, e che non avrebbe mai pubblicato bilanci né presentato rendiconti. Aula poi concentrata sulle mozioni presentate dall'opposizione sull'aumento delle spese militari, in base all'accordo sottoscritto dall'Italia lo scorso giugno in sede Nato. Diverse le mozioni presentate dalla minoranza, tra chi non accetta alcun aumento e chi chiede una tabella di marcia realistica.

Nel video gli interventi di Giorgio Mulè, vice presidente Camera dei Deputati; Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno; Andrea Mascaretti, deputato Fratelli d'Italia

