ALLARME MINORI L'infanzia a rischio estinzione. È l'allarme di Save The Children, lanciato in occasione della V Giornata Mondiale dei poveri

5 milioni e 600 mila gli italiani che non possono permettersi di mangiare ogni giorno. I dati Istat diffusi in occasione della V Giornata Mondiale dei Poveri apre una riflessione sulla società post covid: piccoli commercianti, artigiani che hanno dovuto chiudere, lavoratori occasionali. In questo contesto così delicato per le famiglie Save The Children lancia l'allarme minori. In 15 anni in Italia ci sono 600 mila minori in meno e sono 1 milione in più quelli in povertà assoluta. L'infanzia è a rischio estinzione. Negli ultimi 10 anni si è investito poco nell'istruzione. E l'arrivo del Covid ha acuito crisi educativa e diseguaglianze economiche, sociali e geografiche in cui vivono i minori. Save The Children chiede "un urgente cambio di rotta a partire dal Pnrr".

Nel video l'intervista ad Antonella Inverno, Responsabile delle Politiche per l'infanzia e l'adolescenza di Save The Children

