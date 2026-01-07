L'inflazione torna a correre a dicembre

Secondo l'Istat, l'inflazione nel mese di dicembre appena trascorso registra un aumento dello 0,2% su base mensile dell'1,2% su base annua, tornando al livello di ottobre. Nella media 2025 i prezzi al consumo risultano cresciuti dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione in confronto al dato registrato nel 2024. Sull’andamento dell’inflazione in media annua pesa la dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati e quella dei Beni alimentari non lavorati. Nel 2025 l’inflazione di fondo si ferma a +1,9%. Intanto, sull'onda emotiva di quanto accaduto al capotreno ucciso a Bologna, a quanto pare ad opera di un croato che era già stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dall'Italia, la Lega torna a chiedere un nuovo decreto sicurezza. La presidente del Consiglio sui social ricorda il 48esimo anniversario di Acca Larenzia, quando due militanti del Fronte della Gioventù furono uccisi. Tra l'altro attivisti di Gioventù Nazionale riferiscono di essere stati aggrediti con le spranghe proprio mentre affiggevano i manifesti. “Quelli del terrorismo e dell'odio politico – continua Meloni – sono stati anni bui. Anche fatti recenti, in Italia e all'estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza. Quando il dissenso diventa aggressione – conclude – quando un'idea viene zittita con la forza, la democrazia perde sempre”.

