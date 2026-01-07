TV LIVE ·
19:16 Ghiaccio pericoloso: allerta gialla per freddo sul Titano 18:09 Crans-Montana: i funerali delle vittime italiane e un minuto di silenzio nelle scuole 17:56 Pediatria: il punto sull'incidenza del virus sinciziale nei bambini. L'ISS rassicura sulla riorganizzazione in atto 17:24 Via Piana, auto contro muretto di contenimento 16:31 L'inflazione torna a correre a dicembre 15:40 AIPS: gli Atleti dell'Anno sono Duplantis e Bonmatì 15:28 Allo sloveno Prevc l'Aquila d'Oro 2026 13:25 United Cup, Stati Uniti già in semifinale 13:10 Sofia Goggia: "Milano-Cortina rappresenta un'occasione speciale" 12:44 Vendite auto: nel riminese mercato in sofferenza. A San Marino lieve aumento rispetto al 2024
L'inflazione torna a correre a dicembre

La presidente Meloni ricorda Acca Larenzia: "Quando il dissenso diventa aggressione la democrazia perde"

di Francesca Biliotti
7 gen 2026

Secondo l'Istat, l'inflazione nel mese di dicembre appena trascorso registra un aumento dello 0,2% su base mensile dell'1,2% su base annua, tornando al livello di ottobre. Nella media 2025 i prezzi al consumo risultano cresciuti dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione in confronto al dato registrato nel 2024. Sull’andamento dell’inflazione in media annua pesa la dinamica dei prezzi dei Beni energetici regolamentati e quella dei Beni alimentari non lavorati. Nel 2025 l’inflazione di fondo si ferma a +1,9%. Intanto, sull'onda emotiva di quanto accaduto al capotreno ucciso a Bologna, a quanto pare ad opera di un croato che era già stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dall'Italia, la Lega torna a chiedere un nuovo decreto sicurezza. La presidente del Consiglio sui social ricorda il 48esimo anniversario di Acca Larenzia, quando due militanti del Fronte della Gioventù furono uccisi. Tra l'altro attivisti di Gioventù Nazionale riferiscono di essere stati aggrediti con le spranghe proprio mentre affiggevano i manifesti. “Quelli del terrorismo e dell'odio politico – continua Meloni – sono stati anni bui. Anche fatti recenti, in Italia e all'estero, ci ricordano quanto a volte possa essere fragile il confine tra confronto e odio, tra parola e violenza. Quando il dissenso diventa aggressione – conclude – quando un'idea viene zittita con la forza, la democrazia perde sempre”.

Nel video l'intervento di Nicola Molteni, sottosegretario di Stato all'Interno




