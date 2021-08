L'ingegnere Sergio Valentini candidato a sindaco di Rimini. "Gnassi ha trasformato il Comune in una signoria"

"C'era bisogno di una sinistra alternativa al Pd, che fosse vicina alle necessità dei cittadini": con queste parole Sergio Valentini, ingegnere riminese, ha presentato la propria candidatura alla carica di sindaco del capoluogo. La sua lista, “Rimini in Comune: Diritti a Sinistra”, raccoglie al suo interno sostenitori di partiti come Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Partito Comunista, proponendo una campagna votata alla salvaguardia dell'ambiente, alla tutela della sanità e all'implemento della rete di trasporti, rimanendo vicina alla popolazione residente. Durante la conferenza stampa di presentazione sono arrivate anche frecciate nei confronti del sindaco uscente Andrea Gnassi, colpevole a suo dire di "aver trasformato il Comune in una signoria", dimenticandosi che la città appartiene in primo luogo ai cittadini. La lista composta da Valentini è caratterizzata dall'eterogeneità, in cui tutti gli elementi sono rivolti allo stesso obiettivo.

Nel video l'intervista a Sergio Valentini, candidato sindaco di Rimini

