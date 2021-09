L'Istituto Superiore di Sanità: "Il vaccino protegge al 96% dalla terapia intensiva" La Danimarca intanto toglie le restrizioni

5193 nuovi casi di contagio da Covid in Italia: 333.741 i tamponi effettuati, che fissano il tasso di positività all'1,6%, in calo rispetto al 2% di ieri. Diminuiscono anche i ricoveri ospedalieri, sia quelli ordinari sia le terapie intensive, rispettivamente 4117 e 547. Sono invece 57 i decessi, 5 in meno di ieri. In Emilia Romagna 499 nuovi contagiati a fronte di 404 guarigioni. Delle persone attualmente contagiate, 43 sono ricoverate in terapia intensiva: si registrano anche quattro decessi, tre a Bologna e uno a Modena.

Secondo il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità si registra un ulteriore calo dell'indice Rt e dei ricoveri ospedalieri. Forte la riduzione del rischio di infezione nelle persone completamente vaccinate rispetto a quelle non vaccinate: 77% per la diagnosi, 93% per l'ospedalizzazione, 96% per i ricoveri in terapia intensiva e per i decessi. Ma fanno tenere ancora alta la guardia i 3,5 milioni di over 50 non vaccinati e il Green Pass: il governo ha deciso infatti che i genitori dovranno essere in possesso della certificazione anche per accompagnare i figli a scuola, una decisione che a due giorni dall'inizio dell'anno scolastico ha fatto discutere, tra chi teme assembramenti fuori dagli edifici e chi invece, come il ministro Brunetta, la definisce una mossa geniale per spingere la popolazione a vaccinarsi. Intanto la Danimarca, che ha raggiunto l'80% di cittadini vaccinati, ha tolto tutte le restrizioni, ed entro fine mese potrebbe fare seguito la Svezia.



