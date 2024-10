POLITICA ITALIA L'Italia consegnerà il Documento programmatico di bilancio nell'ultimo giorno utile Domani la presentazione in Consiglio dei ministri, prima dell'invio in Europa, ma si discute sui contenuti

Conto alla rovescia per l'esame del Documento programmatico di bilancio, che in base alle scadenze imposte dall'Europa dovrebbe essere presentato alla Commissione Ue entro il 15 ottobre. Proprio il 15 ottobre invece, alle ore 20, è convocato il nuovo Consiglio dei ministri, mentre in mattinata, prima in Senato alle 9.30 poi alla Camera alle 15, sono attese le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 17 e 18 ottobre.

Intanto si discute animatamente sui contenuti del Documento programmatico, come gli extraprofitti bancari da tassare, tra chi si dice a favore, come la Lega, e chi è totalmente contrario, come Forza Italia, per Tajani non si può fare la guerra alle banche, e nel caso il loro contributo dovrebbe essere concordato col governo.

La sinistra spunta di nuovo l'ipotesi patrimoniale, qualcuno dall'opposizione sorride, criticando la proposta definita quasi scontata. Non è ancora chiaro quali saranno i sacrifici richiesti dal ministro dell'Economia Giorgetti, i ministri frenano sulla spending review, ma intanto il fisco punta il faro sugli autonomi, dai bar ai meccanici, dai taxi ai ristoranti: in gran parte denunciano un reddito medio di 11-15mila euro all'anno.

Nel video l'intervista a Luigi Marattin, deputato Gruppo Misto

