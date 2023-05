L'Italia cresce più del previsto. Meloni "Basta fare Tafazzi"

Cresce il Pil nel primo trimestre in Italia, oltre la media europea. L'Istat stima +0,5% rispetto al trimestre precedente e +1,8% in termini tendenziali. 'La ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito del Pil per il 2023 stimato allo 0,8%', fa sapere l'istituto di statistica. 'L'ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti', è il commento del ministro Giorgetti. Meloni, 'basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene. Previsioni oltre le stime, misure del governo efficaci'. Ma Bankitalia frena, 'permangono i rischi da inflazione e frenata del Pil'.