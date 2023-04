ISTAT L'Italia cresce più del previsto. Meloni "Basta fare Tafazzi"

L'Italia cresce più del previsto. Meloni "Basta fare Tafazzi".

Cresce il Pil nel primo trimestre in Italia, oltre la media europea. L'Istat stima +0,5% rispetto al trimestre precedente e +1,8% in termini tendenziali. 'La ripresa di inizio 2023 prospetta un tasso di crescita acquisito del Pil per il 2023 stimato allo 0,8%', fa sapere l'istituto di statistica. 'L'ambizione responsabile paga. Alle illazioni rispondono i fatti', è il commento del ministro Giorgetti. Meloni, 'basta fare Tafazzi, l'economia italiana va molto bene. Previsioni oltre le stime, misure del governo efficaci'. Ma Bankitalia frena, 'permangono i rischi da inflazione e frenata del Pil'.

