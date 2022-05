TURISMO L'Italia ha vissuto il suo primo week end balneare

La colonnina del mercurio ha giocato d'anticipo, e con una media di 27 gradi con punte superiori ai 30 in molte località italiane, ha spinto tutti in spiaggia. Otto milioni i turisti che hanno scelto il mare inaugurando l'estate e contribuendo al boom dell'avvio della stagione balneare, con spiagge che in alcune località- tra le quali la riviera romagnola- si presentavano già come a luglio. Il movimento ha coinvolto praticamente tutti i 30mila stabilimenti italiani ed anche le strutture ricettive, con prenotazioni arrivate venerdì. Già presenti numerosi vacanzieri stranieri, pronti a unire visite in città e borghi d'arte con passaggio in spiaggia. Per la prima volta gli indicatori ci riportano a previsioni pre pandemia: la tendenza attuale promette non solo di surclassare i numeri del 2020 e del 2021 ma addirittura di superare i risultati del primo weekend caldo del 2019.

