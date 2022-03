L'Italia non dimentica le vittime dell'epidemia da Coronavirus

È la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19. "La data del 18 marzo 2020 rimane incisa nella memoria degli italiani. Una immagine, quella dei mezzi militari che a Bergamo trasportavano le vittime falcidiate da un virus allora ancora sconosciuto, che racchiudeva il dramma dell'intera pandemia", ha detto Sergio Mattarella. "Alla memoria delle vittime ci inchiniamo. Nel dolore dei loro familiari si riconosce l'intera comunità nazionale".

Un triste elenco che fino a ieri contava 157.442 decessi in Italia e nella sola Emilia-Romagna oltre 16mila persone. Diverse le iniziative in programma, tra cui un minuto di raccoglimento per onorare la memoria delle vittime e una mostra fotografica in Assemblea legislativa regionale, con una ricca raccolta di immagini che raccontano i momenti vissuti in questi ultimi due anni. A mezz’asta le bandiere, italiana ed europea, davanti all’ingresso della sede dell'Ente. Al tramonto la Torre della Regione sarà illuminata con il tricolore.