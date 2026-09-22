POLITICA ITALIA L'Italia non esce anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo Lo conferma l'Istat, il ministro dell'Economia Giorgetti: "Prendiamo atto con rammarico"

L'Italia non esce anticipatamente dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Arrivano i dati ufficiali dell'Istat sul rapporto deficit/Pil e purtroppo non sono buone notizie per l'Italia: l'Istituto di Statistica conferma che nel 2025 il deficit è al 3,1% del Pil. Il primo a commentare è il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, “prendiamo atto, non senza rammarico – scrive infatti – che purtroppo l'Italia non uscirà anticipatamente già quest'anno dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo, come avevamo sperato, ma, coerentemente coi dati già espressi nel Dfp, Documento di finanza pubblica, questo potrà accadere nel 2027”.

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