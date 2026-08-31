POLITICA ITALIA L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna di altre due settimane Anche il Paese di Sanchez proroga a sua volta i controlli di chi proviene dall'Italia

Per il governo italiano restano criticità su Ceuta, dunque il ministero dell'Interno proroga di due settimane la sospensione di Schengen con la Spagna, che replica decidendo a sua volta di prorogare di 15 giorni i controlli frontalieri dei passeggeri che via mare o via aerea accedono al territorio nazionale provenienti dall'Italia. Continua dunque il braccio di ferro tra i due Paesi, nonostante il premier Sanchez abbia chiesto solidarietà all'Europa, assolvendo il Marocco per la crisi umanitaria, ma attaccando reti russe e israeliane che, a suo dire, avrebbero diffuso fake news, dando a intendere che se i migranti fossero entrati a nuoto a Ceuta, sarebbe stato impossibile il respingimento alla frontiera, cosa non vera.

“Decisione necessaria – ha commentato invece il ministro Piantedosi – Motivata dal fatto che c'è un'analisi fatta dagli specialisti che si riuniscono nel comitato di analisi della sicurezza delle frontiere. D'altra parte – ha aggiunto – è sicuramente apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo”. Fonti del Viminale fanno anche sapere che nel mese di agosto sono stati 31 i provvedimenti di respingimento alla frontiera, tra cui 8 nei confronti di cittadini marocchini.

Intanto la maggioranza lavora alla stesura della legge elettorale, già approvata alla Camera, che approda in Senato e forse lo farà col ballottaggio. Per l'opposizione, nonostante i mille problemi dell'Italia, Meloni pensa solo alla propria autocelebrazione e alla legge elettorale, “Dopo quattro anni di governo – dice Elly Schlein – resta solo l'aumento incontrollato del costo della vita, come certificato dal Sole 24 Ore, e la festa di Bari per celebrare la longevità del suo esecutivo. Meloni festeggia, l'Italia no”, conclude.

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