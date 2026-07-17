CULTURA L'Italia restituisce al Messico 27 reperti archeologici recuperati dai Carabinieri I manufatti, sequestrati in diverse operazioni contro il traffico illecito di beni culturali, sono stati riconsegnati all'Ambasciata del Messico a Roma

L'Italia restituisce al Messico 27 reperti archeologici recuperati dai Carabinieri.

L'Italia ha restituito al Messico 27 beni archeologici recuperati dai Carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale nell'ambito di operazioni contro il traffico illecito di reperti. La consegna è avvenuta all'Ambasciata del Messico a Roma, dove il generale Antonio Petti ha affidato i manufatti all'ambasciatore Genaro Lozano.

I sequestri sono stati effettuati dai nuclei dei Carabinieri di Roma, Monza, Firenze e Ancona, in coordinamento con sei Procure italiane. Tra i reperti figurano statuette in terracotta, testine teotihuacane, piccoli vasi in ceramica, miniature fittili e fossili del Cretaceo superiore. L'Istituto Nazionale di Antropologia e Storia del Messico li ha riconosciuti come beni appartenenti al patrimonio culturale dello Stato, dal rilevante valore storico e scientifico.

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